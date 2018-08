Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Rheinmetall. Am Freitag hat sich der Konzern einen Milliardenauftrag aus Australien gesichert. 211 Radpanzer vom Typ Boxter werden demnach von 2019 bis 2026 an die australische Armee geliefert. Es ist der größte Einzelauftrag der jüngeren Unternehmensgeschichte. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.