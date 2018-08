Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard nach einer Telefonkonferenz zu den endgültigen Halbjahreszahlen von 185 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern und den positiven mittelfristigen Ausblick des Zahlungsabwicklers habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag

Datum der Analyse: 20.08.2018

ISIN DE0007472060

AXC0073 2018-08-20/10:57