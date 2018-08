Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts010/20.08.2018/10:30) - Auf Grundlage der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und der Einkommensstatistik weist der Verfasser in einem Artikel auf denkstop.blogspot.com die Aufhebung der demokratischen Gewaltenteilung nach. Die Selbstbedienung der Verwaltung hat dazu geführt, dass die Administration die höchstbezahlte Berufsgruppe in Deutschland ist. "Checks and balances", die Grundlage echter demokratische Systeme, sind weitgehend abgeschafft. Nur dem Namen nach gelten in Deutschland die Prinzipien der Gewaltenteilung. In der Realität wird die deutsche Politik bis zum hinauf Bundespräsidenten von der Verwaltung weitgehend dominiert. Unter "Demokratie für Dummies" bei http://denkstop.blogspot.com weist Karl H. Grabbe nach, wie die Idee der Demokratie schon in der Schule vermittelt wird um der staatlichen Administration Vorteile gegenüber dem Normalbürger zu sichern. Tätigkeit in der Politik wird, im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, durch Rückkehroptionen risikolos. Administration wird zum entscheidenden Faktor deutscher Politik. Ein lesenswerter Artikel für alle überzeugten Demokraten, gleich in welchem Land. (Ende) Aussender: IH Communication Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180820010

