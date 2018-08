Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,45 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Solider Umsatz im fortgeführten Kerngeschäft im 1. HJ 2018; Rentabilitätssteigerungsmaßnamen wurden eingeleitet; Organisches Wachstum in 2018 erwartet; Kursziel: 11,45 EUR (bislang: 11,45 EUR); Rating: KAUFEN Im 1. HJ 2018 erzielte die euromicron AG Umsatzerlöse in Höhe von 150,65 Mio. EUR, welche leicht unter dem Vorjahresniveau von 153,64 Mio. EUR lagen. Bereinigt um Umsatzeffekte aus zwischenzeitlich veräußerten bzw. aufgegebenen Geschäftsbereichen (Effekt: 4,5 Mio. EUR) ergibt sich jedoch im ersten Halbjahr 2018 ein Umsatzwachstum im fortgeführten Kerngeschäft von rund 1,0% oder 1,5 Mio. EUR. Die beiden Segmente 'Kritische Infrastrukturen' und 'Distribution' haben sich hierbei erneut als verlässliche Umsatzlieferanten erwiesen. Die solide Umsatzentwicklung schlug sich auch in den operativen Ergebniskennzahlen nieder. So konnte das operative EBITDA im ersten Halbjahr 2018 leicht von 0,65 Mio. EUR auf 0,76 Mio. EUR verbessert werden. Darüber hinaus wurde das Ergebnis auch wesentlich durch Sonderkosten in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR (VJ: 1,5 Mio. EUR) belastet. Entsprechend betrug das Nettoergebnis nach den ersten sechs Monaten des GJ 2018 -7,13 Mio. EUR (VJ: -5,48 Mio. EUR). Die Auftragseingänge aus den fortgeführten Geschäftsbereichen des euromicron-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2018 mit 159,8 Mio. EUR um -4,2% unterhalb des Vorjahresniveaus von 166,8 Mio. EUR. Der Auftragsbestand des fortgeführten Kerngeschäfts konnte hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf 139,1 Mio. EUR (VJ: 134,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Der um Factoring-Effekte bereinigte operative Cashflow des Technologieunternehmens beläuft sich im ersten Halbjahr 2018 auf -3,2 Mio. EUR (VJ: -11,1 Mio. EUR) und konnte damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 7,9 Mio. EUR verbessert werden. Hauptursächlich hierfür waren positive Effekte aus dem Working-Capital-Abbau (Effekt: 5,7 Mio. EUR). Hervorzuheben ist, dass die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft auf die Wachstumsmärkte. 'IoT' oder 'Industrie 4.0' zunehmend Früchte trägt. Zudem werden die eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung des Working Capitals verstärkt in der Bilanz sichtbar. Für das GJ 2018 erwarten wir eine Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Während wir umsatzseitig von 353,77 Mio. EUR ausgehen, erwarten wir ergebnisseitig ein ausgewiesenes EBITDA in Höhe von 13,92 Mio. EUR. Hierin sind nochmals Sonderkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Rechts- und Beratungskosten sowie Konzernfinanzierungskosten auf Ebene der euromicron AG, in Höhe von 4,00 Mio. EUR enthalten. Auf bereinigter Basis sollte damit ein operatives EBITDA (bereinigt um Sonderkosten) von 17,92 Mio. EUR erzielt werden können, was einer operativen EBITDA-Marge von 5,1% entspricht. Für das Folgejahr 2019 erwarten wir bei rückläufigen Sonderkosten ein operatives EBITDA von 17,81 Mio. EUR und hierbei eine operative EBITDA-Marge von 4,9%. Unter Berücksichtigung der erwarteten Sonderkosten sollte hierbei ein ausgewiesenes EBITDA von 16,81 Mio. EUR erzielt werden können. Vor dem Hintergrund des soliden ersten Halbjahres und der vom Management bestätigten Guidance für das laufende Geschäftsjahr, haben auch wir unsere Prognosen für das GJ 2018 und GJ 2019 beibehalten. Entsprechend haben wir auch unser Kursziel für die euromicron AG unverändert belassen. Der faire Wert auf der Grundlage unseres DCF-Modells beträgt weiterhin 11,45 EUR. Angesichts des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating KAUFEN. Auf Basis der verstärkten Positionierung in den Wachstumsmärkten 'IoT' und 'Industrie 4.0' sowie der weiteren geplanten Optimierung des Geschäftsmodells der euromicron AG, sind wir davon überzeugt, dass langfristig deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreicht werden können. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16831.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

