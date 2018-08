Chur (ots) - Mit ihren neuen Strategiefonds bietet die Graubündner

Kantonalbank (GKB) Anlegern die Möglichkeit, bereits mit kleineren

Beträgen an den Börsen zu partizipieren. Mit einem «Tail-Risk»-Schutz

gegen Extremrisiken besitzen diese Fonds ein Alleinstellungsmerkmal

gegenüber bisherigen Strategiefonds auf dem Markt.



Für Privatanleger ist es zeitaufwendig und schwierig, die

richtigen Titel für ein breit diversifiziertes Portfolio zu

selektionieren. Häufig fehlen auch die finanziellen Mittel. In einem

solchen Fall sind Strategiefonds sinnvoll. Sie investieren

systematisch in zahlreiche Aktien, Obligationen und alternative

Produkte.



Regelmässige Erträge:



Privatkunden kommen bei Investitionen in Strategiefonds über das

GKB Anlage-Depot in den Genuss regelmässiger Erträge. In beiden

Fällen sind die Fondsanteile ausschüttend. Mit den Strategien

«Einkommen» (durchschnittlich 22.5 Prozent Aktien) und «Ausgewogen»

(durchschnittlich 45 Prozent Aktien) wählen Kunden, wieviel Risiko

beziehungsweise Kursschwankungen sie eingehen wollen.



Schutz gegen Extremrisiken:



Verlustrisiken von Finanzprodukten - insbesondere die Möglichkeit

von «Tail Risks» - schätzen Anleger oft nicht richtig ein. «Tails»

sind grosse Verluste, die häufiger vorkommen als die Normalverteilung

der Renditen erwarten lässt. Beide Fonds beinhalten zur Sicherheit

den sogenannten «Tail-Risk-Schutz». «Sobald unsere Indikatoren ein

erhöhtes Risiko anzeigen, reduzieren wir unsere Aktienpositionen.

Damit verhindern wir, dass unsere Anlegerinnen und Anleger die ganze

Abwärtsbewegung des Aktienmarktes mitmachen», erklärt Dr. Martina

Müller-Kamp, Leiterin GKB Investment Center.



Bis Ende Dezember 2018 können beide Strategiefonds ohne

Ausgabekommission gezeichnet werden.



Informationen zu den beiden neuen Strategiefonds sowie zu den

übrigen Anlagefonds der GKB sind unter gkb.ch/strategiefonds bzw.

gkb.ch/anlagefonds erhältlich.



