Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der vergangenen Woche standen drei Anleihen von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) im Fokus der Stuttgarter Anleger, so die Börse Stuttgart.Nach einem Gerichtsurteil in den USA gegen die kürzlich übernommene Tochter Monsanto, hätten sich Anleger am vorigen Montag vermehrt von Bayer-Anleihen getrennt: In den Hybridanleihen (ISIN DE000A11QR73/ WKN A11QR7; ISIN DE000A11QR65/ WKN A11QR6; ISIN DE000A14J611/ WKN A14J61) seien alleine am Montag insgesamt mehr als 4 Millionen Euro umgesetzt worden. Die Kurse seien sehr volatil gewesen: Der Bond (WKN A11QR7) habe am 8. August noch bei 105,72 Prozent gestanden, am Montag sei er kurzzeitig auf 101,25 Prozent abgesackt. Bereits am Dienstag sei der Kurs wieder über die 102 Prozent-Marke geklettert, seitdem aber volatil geblieben. Das Papier sei mit 3,750 Prozent verzinst. ...

