Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In der finalen Erhebung für die Entwicklung der Konsumentenpreise in der Eurozone im Juli sind die Ergebnisse der Vorabschätzung bestätigt worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Jahresrate des Konsumentenpreisindex habe damit bei 2,1% gelegen, so hoch wie zuletzt im Dezember 2012, wofür maßgeblich die ölpreisbedingt gestiegenen Energiepreise verantwortlich gewesen seien. Die Kernrate habe mit 1,1% gg. Vj. zwar ebenfalls zulegen können (Juni: 0,9%). Ein signifikant erhöhter Inflationsdruck lasse sich indes aus dieser Entwicklung weiter nicht ableiten. (20.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...