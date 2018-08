FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.08.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 5400 (4600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RBS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (285) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 94 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - DAVY CUTS KINGFISHER TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - DEUTSCHE BANK CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 540 (630) PENCE - FTSE-INDIKATION -0.01% TO 7558 (CLOSE: 7558.59) POINTS BY IG - HSBC CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7600 (7700) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES HILL & SMITH TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 1385 PENCE - JPMORGAN RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES KAZ MINERALS TO 'HOLD' ('SELL') - RBC RAISES CVS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1190 (1230) PENCE



