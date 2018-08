Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben am Montag wieder frischen Mut gefasst. Im Fokus steht die nun offiziell beginnende Ausarbeitung des Handelsdeals zwischen den USA und der Europäischen Union. Handelsberater von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommen daher an diesem Tag in Washington zusammen. Im Wochenverlauf will auch China eine Delegation nach Washington senden, um den eskalierten Handelsstreit zu entschärfen.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann bis zum späten Vormittag 0,82 Prozent auf 3400,55 Punkte, nachdem er in der vergangenen Woche 1,6 Prozent eingebüsst hatte. In Paris rückte der französische Cac 40 zuletzt um 0,76 Prozent auf 5385,60 Punkte vor. In London stieg der FTSE 100 um 0,60 Prozent auf 7604,11 Zähler.

CMC Markets bleibt trotz der Wochenauftakt-Gewinne vorsichtig: "Diese Art von Entspannung sahen wir in den vergangenen Wochen immer wieder", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl. ...

