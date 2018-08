Zürich - Die politische Agenda diktiert zurzeit die Entwicklungen an den Märkten. Der dramatische Verfall der türkischen Lira beeinflusste vergangene Woche speziell die euopäischen Märkte negativ. Auf mehreren Geleisen sind aktuell die USA aktiv. Einerseits verlangen sie vom NAFTA-Partner Mexiko Lösungen im Autosektor, andererseits wollen sie sich mit China noch vor Inkrafttreten der höheren Zölle am 23. August an einen Tisch setzen.

Unter diesen Vorzeichen gingen meistens auch die letzten Halbjahresberichte der Unternehmungen unter. Erfüllten diese die Erwartungen, setzten in vielen Fällen Gewinnmitnahmen ein. So kann auch nicht Erstaunen, dass die europäischen Märkte EuroStoxx50, Dax und SMI im Wochenvergleich mit 1.5%, 1.7% und 0.3% schwächer tendierten. In den USA überzeugten hingegen Sysco, WalMart und Einzelhandelsunternehmen mit überdurchschnittlich guten Abschlüssen. Der S&P 500 gewann deshalb gegenüber der Vorwoche 0.6%.

Die Unsicherheiten führten nicht zu einer Fluchtbewegung in 10-jährige Staatsanleihen. ...

