Alle drei Jahren treffen sich hier Experten aus aller Welt. International ist die DKT, was ein Blick in das Vortragsprogramm und in die Ausstellerliste belegt. Aus dem Kautschuk-Netzwerk, getragen von der DKG, kann keiner so leicht entkommen. Die DKT ist mehr als ein Branchen-Treffpunkt, ein regelrechter Hotspot, in dem sich bekannte Gesichter treffen und Networking zu belastbaren Ergebnissen führt.

Ein starkes Netzwerk

Nicht ohne Grund betonte Cristina Bergmann, 1. Vorsitzende der DKG, die Stärke des Netzwerks, als sie die Ausstellungstagung in einem Festakt eröffnete. "Wie schön, viele Bekannte wiederzusehen. Wie schön aber auch, neue Kontakte knüpfen zu können." Dabei unterstrich sie die Mission der DKG, das Wissen über Kautschuk und Elastomere zu fördern und zu verbreiten. Dazu bot die DKT auf der Konferenz 139 Vorträge und 59 Poster. Und diese Gelegenheit nutzten auch 900 Teilnehmer, wie die DKG mitteilte. Im Konferenz-Programm bot die DKG auch die Gelegenheit, sich im Educational Symposium weiterzubilden. Zur Förderung des Nachwuchs organisiert der Veranstalter zudem die Recruiting Days, denn Fachkräftemangel ist in der Branche längst nicht nur Schlagwort, sondern ein ernstzunehmendes Problem.

Ehrung für verdiente Persönlichkeiten der Branche

Zum Networking gehört auch, dass verdiente Mitglieder des Netzwerks geehrt werden. Mit der Carl-Dietrich-Harries-Medaille hat die DKG ihre höchste Auszeichnung an Prof. Dr. Ulrich Giese verliehen. Gewürdigt werden mit dieser alle drei Jahre vergebenen Auszeichnung wissenschaftliche Leistungen ganz besonders verdienstvoller Art im Bereich Kautschuk und Elastomere. Ulrich Giese hat seine ganze berufliche Laufbahn in den Dienst der Grundlagen- und Anwendungsforschung im Bereich der Polymere gestellt. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die deutsche Kautschukbranche sowie das Deutsche Institut für Kautschuktechnologie (DIK) als Forschungszentrum eine internationale Spitzenstellung einnimmt. Aktuell ist Giese Geschäftsführender Vorstand des DIK sowie Professor für ‚Angewandte ...

