Manche Ereignisse treffen einen vollkommen unvorbereitet. Das gilt sowohl für das "normale" Leben als auch für die Börse, die ja bekanntlich von Überraschungen und der Anpassung an neue Wirtschaftsdaten oder Unternehmenszahlen lebt. Was allerdings den Bayer-Konzern jüngst in Gestalt eines Aufsehen erregenden Gerichtsurteils in den USA traf, war weit weniger überraschend. Bekanntlich sind in den USA Tausende Klagen gegen Bayers neue Konzerntochter Monsanto anhängig. Auch wenn es sich bei diesem Urteil lediglich um die erste Instanz handelte und die dem Kläger zugesprochene Entschädigung später noch deutlich reduziert beziehungsweise sogar ganz aufgehoben werden könnte, flüchteten Investoren geradezu panikartig...

Den vollständigen Artikel lesen ...