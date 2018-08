Waferhersteller PV Crystalox Solar hat bekannt gegeben, dass man sich in einem Waferlieferstreit mit einem namentlich nicht genannten Kunden auf abschließende Zahlungen geeinigt habe. Der Vertrag sieht vor, dass der Kunde Zahlungen in Höhe von 28,8 Mio Euro einschließlich der im Mai 2018 erhaltenen ursprünglichen Zahlung in Höhe von 14,5 Mio Euro leistet und auf die Lieferung der ausstehenden Wafer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...