Es ist zwar erste wenige Handelstage her, dass wir an dieser Stelle die aktuelle Lage beim kanadischen Goldproduzenten thematisierten, doch mit dem Blick auf die jüngsten Entwicklungen beim Goldpreis ist eine Neubewertung der Situation unerlässlich. Unsere letzte Kommentierung zu Goldcorp schlossen wir am 09.08. mit "[…]Mit dem Verlust der Unterstützung bei 13,25 US-Dollar aktivierte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...