Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Pence belassen. Die Geschäftsentwicklung des europäischen Versicherungssektors im zweiten Quartal sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Von den 28 von ihm beobachteten Sektorunternehmen hätten 14 die Erwartungen übertroffen, während 10 darunter geblieben seien. Künftig dürften Aktien jener Assekuranzen im Vorteil sein, die ihr Kapital in Aktienrückkäufe und/oder ergänzende Zukäufe investierten, glaubt der Experte./edh/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007099541