BERLIN (Dow Jones)--Die FDP will die staatliche Online-Durchsuchung mit dem sogenannten Staatstrojaner per Verfassungsklage wieder abschaffen lassen. Das Gesetz stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Intimsphäre dar und sei aus vielerlei Gründen mit dem Grundgesetz unvereinbar, erklärten Vertreter der Partei in Berlin. Die Klage wurde den Angaben zufolge am Montag in Karlsruhe eingebracht.

Der zuständige Anwalt Nikolaos Gazeas verwies auf die große Dimension der Daten, die durch den "Staatstrojaner" ausspioniert werden können. Fotos mit Standortdaten, E-Mails oder intime Daten im Rahmen von Dating-Portalen könnten betroffen sein. Da die Technik immer größere Festplatten ermögliche, würden Daten beim Kauf eines neuen Computers nicht mehr gelöscht, sondern auf das neue Gerät übertragen. Im Rahmen einer Online-Durchsuchung könne so auf Daten zugegriffen werden, die viele Jahre alt seien. Der Staat könne dadurch ein umfangreiches Profil erstellen.

Die Online-Durchsuchung sei auch deshalb mit dem Grundgesetz unvereinbar, weil sie nicht als letztes Mittel vorgesehen sei, erklärte Gazeas. Sie könne bereits dann eingesetzt werden, wenn eine andere Ermittlungsmethode schlichtweg mehr Aufwand erfordern würde.

Angst vorm Überwachungsstaat

FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann sagte, das Smartphone sei zum herausragenden digitalen Instrument geworden, "mit dem man alles macht". Deshalb sei das Interesse groß, Zugriff zu bekommen und alles über einen Menschen zu erfahren. Das Bundesverfassungsgericht habe allerdings diesem Zugriff hohe Hürden auferlegt, weil das Gericht wisse, wie empfindlich in die Privatsphäre eingegriffen werden könne.

Fraktionsvize Stephan Thomae erklärte, auch Behörden müssten im digitalen Zeitalter natürlich neue Ermittlungsmethoden anwenden dürfen. Dabei müsse es aber um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit gehen. Außerdem begebe sich der Staat mit dem "Staatstrojaner" in einen Zielkonflikt: Einerseits müsse der Bund die IT schützen, andererseits müsse er sie für den "Staatstrojaner" künstlich durchlöchern.

Der ehemalige Bundestagsvizepräsident Burkhard Hirsch kritisierte, man gerate mit dem "Staatstrojaner" an die "Grenze eines Überwachungsstaates". Er sei nicht mehr bereit, das zu akzeptieren.

