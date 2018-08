BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode hat bei der Union weiter für harsche Reaktionen gesorgt. Diese Diskussion komme zur "Unzeit", sagte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im ARD-"Morgenmagazin".

"Worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist die Drohung: Ja, dann machen wir einen Rentenwahlkampf", sagte Laumann. Wie es mit der Rente weitergehe, müsse vielmehr "in Ruhe und Sachlichkeit" geklärt werden. Das Ergebnis der gerade erst von der Regierung eingesetzten Rentenkommission dürfe nicht vorweggenommen werden.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak (CDU), forderte in einem Beitrag der Sendung "mehr Flexibilität" bei der Rente. "Ich bin ziemlich sprachlos, warum Olaf Scholz das macht", sagte Ziemiak. "Ich kann es mir nur so erklären: Die Panik ist groß bei der SPD." Man solle aber nicht versuchen, "mit billigen Mitteln die Umfrageergebnisse der SPD zu verbessern", warnte er. "Was wir jetzt brauchen, ist eine offene Diskussion ohne Scheuklappen", sagte Ziemiak.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte der Funke-Mediengruppe bereits gesagt, für die Arbeit der Rentenkommission sei es "nicht gut, wenn nun von Seite des Koalitionspartners weitgehende Forderungen gestellt werden". Diese sollten schon gar nicht "mit der Überlegung verknüpft werden, dass im Jahr 2021 ein Rentenwahlkampf geführt werden soll, falls diese nicht erfüllt werden". Auch Kauder forderte eine "ruhige und sachliche Diskussion über die Zukunft der Rente" und mahnte, die Koalition habe dabei eine große Verantwortung.

Die große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geeinigt, für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Vorschläge machen. Scholz will aber eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen. "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt. Das hat für uns hohe Priorität", sagte der Vizekanzler der Bild am Sonntag.

Scholz drohte der Union mit einem Rentenwahlkampf, falls es zu keiner weiterreichenden Lösung komme: "Wir hoffen auf einen Konsens in der großen Koalition. Sollte das nicht hinhauen, wird es eben ein Thema der politischen Auseinandersetzung. Dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel." Vertrauen der Bürger in die Rente hält Scholz für ein zentrales Mittel gegen nationalistische Populisten wie US-Präsident Donald Trump. "Stabile Renten verhindern einen deutschen Trump", erklärte er.

