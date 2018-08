Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-20 / 11:24 *Erfolgreiche Hauptversammlung der niiio finance group AG * *Die Vorstände Johann Horch, Kris Grgurevic und Axel Apfelbacher stellen strategische Weichen für Wachstum und weitere Entwicklung* *Dr. Martin Setzer, Malte Spieß und Jörg Brand wurden mit großer Mehrheit neu in den Aufsichtsrat gewählt * *Görlitz, 20.08.2018. Die Aktionäre der niiio finance group AG haben auf der Hauptversammlung in Görlitz mit einer überwältigenden Mehrheit alle vorgeschlagenen Beschlüsse nahezu einstimmig angenommen. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung im großen Ratssaal der Stadt Görlitz rund 62 % Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.* Im Rahmen der Hauptversammlung stellten sich erstmals die beiden neuen Vorstände, Axel Apfelbacher und Kris Grgurevic persönlich den anwesenden Aktionären vor. Die beiden neuen Vorstände stehen für den weiteren Ausbau der Aktiengesellschaft. Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: "Ziel war es, mit der Erweiterung des Vorstands mehr operative Umsetzungskraft vor allem in der Abwicklung von Kundenaufträgen und dem weiteren Auf- und Ausbau unserer Kooperationen mit namhaften Partner zu erreichen. Die Themenbereiche Strategie und Vertrieb wurden so auf verschiedene Schultern verteilt." Axel Apfelbacher, Experte für Blockchain-Lösungen, gab den Anwesenden einen Einblick in die neue Strategie der niiio finance group AG. Man fokussiert auf die Entwicklung des Unternehmens hin zum Technologieanbieter für digitales Vermögensmanagement. "Wir entwickeln ein plattform-basiertes Geschäftsmodell mit B2B-Fokus, eine Art Marktplatz mit Blockchain-basierter Infrastruktur, auf den andere FinTechs ihre Softwarelösungen nach Themen klassifiziert white-gelabelt einstellen können.", so Apfelbacher. Kris Grgurevic, der unter anderem auch für Personalentwicklung verantwortlich zeichnet, betont, dass der geplante Personalaufbau neben der Option der Festanstellung von qualifizierten Mitarbeitern durchaus auch mittels eines Netzwerkeffekts im Wachstum über Partner erfolgen kann. Grgurevic ergänzt: "In jedem Fall lässt sich unsere Strategie und alle damit verbundenen Planungen einfacher umsetzen, sobald die DSER GmbH in die niiio finance group AG eingebracht wurde, hieran arbeiten wir zurzeit." Darüber hinaus wurde der hochkarätig besetzte Aufsichtsrat der niiio um drei weitere Mitglieder erweitert: Dr. Martin Setzer, ehemaliger COO der LBBW, Malte Spieß, Leiter Spezialmandate der Braunschweiger Privatbank, und Jörg Brand, Geschäftsführer der First Data Corporation, wurden von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Neben den alljährlichen Entlastungsbeschlüssen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Wirtschaftsprüfers, stand auch die Auflage eines Aktienoptionsplans auf der Agenda, der die Aktionäre mit großer Mehrheit zustimmten. Die Abstimmungsergebnisse im Detail finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Investor Relations - Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse HV 2018. Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: "Das eindeutige Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung bestätigt unseren strategischen Kurs. Wir sind fest davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, den wir mit vollem Engagement fortsetzen werden." Ganz herzlich bedanken möchte sich der Vorstand und der Aufsichtsrat der niiio finance group AG für die motivierende Begrüßung der Aktionäre durch den Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, Siegfried Deinege. *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. niiio finance group AG versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. niiio finance group AG ist notiert im Xetra und an Börsen Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, München und Berlin (ISIN: DE000A2G8332). www.niiio.finance Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-08-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 715545 2018-08-20

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 05:24 ET (09:24 GMT)