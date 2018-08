Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Montag nach drei Wochen mit per Saldo sinkenden Kursen einen neuen Erholungsversuch in Angriff. Zum nachrichtenarmen Wochenstart baut der Leitindex SMI seine frühen Gewinne bis am späten Vormittag noch etwas aus. Die grosse Mehrheit der Titel legt dabei zu, wobei die defensiven Schwergewichte wie oft bei steigender Risikoneigung zurückbleiben. Im Blickfeld der Investoren bleiben die politischen Themen Handelsstreit und Türkei-Krise, derzeit überwiegt aber ein leichter Optimismus.

Einerseits seien die fundamentalen globalen Wirtschaftsdaten immer noch als gut einzustufen und im handelspolitischen Konflikt zwischen den USA und China gebe es gewisse Hoffnungsschimmer, hiess es dazu am Markt. So will im Verlauf der Woche China eine Delegation nach Washington schicken, um den Konflikt zu entschärfen. Im weiteren Wochenverlauf rücken auf internationaler Ebene die Protokolle der letzten Sitzungen der amerikanischen Notenbank und der EZB in den Fokus sowie das jährliche Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Dort interessiert insbesondere die Rede von Fed-Chef Jerome Powell.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 10.45 Uhr 0,30 Prozent auf 9'030,69 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,46 Prozent auf 1'472,68 ...

