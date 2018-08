Frankfurt am Main / Sunnyvale (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint investiert in Insignary, einen weltweit führenden Anbieter von Tools für Open-Source-Software (OSS) Security und Compliance auf Binär-Ebene. Damit investiert BearingPoint erstmals in ein asiatisches Start-up-Unternehmen. Im Rahmen der Ventures-Aktivitäten baut die Investition auf der erfolgreichen Partnerschaft von BearingPoint und Insignary auf, durch die BearingPoint als erstes Unternehmen in Europa einen Managed Binary Code Scanning Service anbietet. Die Finanzierung soll Insignary ermöglichen, die wachsende Nachfrage von Unternehmen, die ihr OSS stärken wollen, in der EU, den USA und Asien zu bedienen.



Insignarys Binäranalysetool, Insignary Clarity[TM], ermöglicht proaktives Scannen von Binärdateien auf bekannte, vermeidbare Sicherheitslücken und identifiziert gleichzeitig mögliche Probleme bei der Lizenzkonformität. Insignary Clarity verwendet eine einzigartige Fingerprint-basierte Technologie, die auf der Binär-Ebene arbeitet, ohne dass Quellcode oder Reverse Engineering erforderlich sind.



"Wir freuen uns sehr, unseren strategischen Partner BearingPoint als neuen Investor begrüßen zu dürfen", sagte Tae-Jin (TJ) Kang, CEO von Insignary, Inc. "Die finanzielle und strategische Unterstützung eines solchen Marktführers im Bereich Enterprise Managed Security Services bestätigt die Technologie- und Markteinführungsstrategie von Insignary und fördert unsere Dynamik als Unternehmen."



"Insignary hat die Fähigkeit, eine der dringendsten Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Unternehmen heute stehen: die Identifizierung und Behebung bekannter Sicherheitslücken. Im Bereich der Open-Source-Software, die in kritischen Unternehmensplattformen, Web- und mobilen Anwendungen sowie IoT, Blockchain, Cloud, Open Container und anderen schnell wachsenden Technologien eingesetzt wird, ist Insignary mit seinen Compliance und Security Tools für Binäranalysen führend. Das passt hervorragend zu unserem Anspruch, für unsere Kunden immer die fortschrittlichsten Lösungen bereitzustellen", sagt Matthias Loebich, Partner bei BearingPoint.



