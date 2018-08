Nach dem Kurssturz der Bayer-Aktie in der vergangenen Woche will sich der Konzern am Donnerstag zu den laufenden Verfahren rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat äußern, das Bayer zusammen mit dem US-Agrarkonzern Monsanto übernommen hat. Bayer-Chef Werner Baumann, Finanzchef Wolfgang Nickl und Crop-Science-Chef Liam Condon, in dessen Sparte Monsanto integriert wird, werden sich am 23. August um 14.00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz den Fragen von Investoren stellen. Vor gut einer Woche hatte eine US-Jury einem Krebspatienten 289 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen, weil das Monsanto-Mittel Roundup ihn womöglich krank gemacht hat. Weitere rund 5.000 Klagen wegen möglicher Krebsgefahren des Totalherbizids sind anhängig. Der Markt reagierte mit Massenverkäufen, Bayer verlor binnen Wochenfrist 15 Milliarden Euro an Börsenwert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 05:28 ET (09:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.