Hauptversammlung der VMR AG mit breiter Unterstützung aller Vorschläge der Verwaltung. Weiterentwicklung der Gesellschaft hin zu einem "full service" Anbieter einer digitalen Investmentplattform mit den Bereichen online Investmentfondsplattform, online Plattform für Beteiligungen und dem Start der neuen Crowdinvesting Plattform www.crowdinvest24.de - alle Tagesordnungspunkte mit überwältigender Mehrheit angenommen - breite Beschlüsse für das genehmigte und bedingte Kapital um bei Marktchancen externe Akquisitionsmöglichkeiten nutzen zu können - Marktstart der eigenen Crowdplattform www.crowdinvest24.de - Vorstellung des ersten Crowdinvestments "Green Mining GmbH" Das Highlight der diesjährigen Hauptversammlung der VMR AG war die Vorstellung der durch eine 100% Tochtergesellschaft der VMR gestartete Crowdinvesting Plattform " www.crowdinvest24.de" Nach ca. 6-monatiger Vorbereitung geht mit der Crowdplattform www.crowdinvest24.de ein weiterer aussichtsreicher Digitalisierungsbaustein der VMR Gruppe an den Start. Zielgruppe der Plattform sind auf der einen Seite eine Vielzahl von privaten Anlegern und Investoren die schon bisher Sachwertbeteiligungen über die b2c online Plattformen der VMR Gruppe gezeichnet haben. Aber auch an alle über 20.000 Direktkunden der online Plattformen der VMR Gruppe und natürlich ebenso allen interessierten Neuanlegern stehen ab sofort regelmäßig aussichtsreiche Crowdinvestments zur Verfügung. Andre Baalhorn, Geschäftsführer der Plattform ergänzt: "Bereits bisher haben wir eine große Auswahl an interessanten Sachwertbeteiligungen für unsere Kapitalanleger im Angebot. Die Weiterentwicklung hin zu einer Digitalen Crowdplattform stellt für uns einen Meilenstein in der Vertriebs- und Vermarktungsmöglichkeiten dar. Direkt zum Start werden wir eine Vielzahl von Kooperationen mit großen Finanzinformationsplattformen eingehen um neben unseren tausenden Bestandskunden auch viele weitere Neuanleger anzusprechen. Produkttechnisch werden wir bei der Auswahl der Projekte auf www.crowdinvest24.de sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, ökologisch- und ethische Konzepte legen. Insbesondere erneuerbare Energien, Wohnimmobilien und digitale Transformation werden Schwerpunkte sein." Über die Value Management & Research AG ( VMR Group ) Die VMR AG ist eine Beteiligungsholdung für Unternehmen im Bereich online-Plattformen für Investment- und Kapitalanlagen, sowie digitale Fintech und innovative Advisortech Geschäftsmodelle. Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 Kronberg im Taunus Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 6173 3246839 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin 20.08.2018

ISIN DE000A1RFHN7

AXC0088 2018-08-20/12:00