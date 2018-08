Der Duft frisch gebackenen Brotes gibt einem das Gefühl von Geborgenheit, Heimat oder intensiven Kindheitserinnerungen. Umso mehr Spaß macht es, sein Brot zu Hause im eigenen Ofen selbst zu backen und nicht auf aufgebackene Teiglinge aus dem Discounter zurückgreifen zu müssen. Wer Brot, Brötchen und Brezeln mit Backsets von Brotliebling selbst herstellt, weiß die Vorteile zu schätzen: Es schmeckt nicht nur besser, sondern man hat auch die volle Kontrolle darüber, welche Zutaten dem Teig beigefügt werden. Das Berliner Start-up Brotliebling wurde 2012 von Johannes Arning gegründet. Heute sind er und sein Bruder Martin Arning die Geschäftsführer des Unternehmens. Mit einem Team aus erfahrenen Bäckermeistern und kreativen Köpfen entwickelten sie gemeinsam die Brotliebling-Biobacksets. Vom Backpapier, über Schritt-für Schritt-Anleitung bis zur Hefe ist darin alles enthalten, was für das Gelingen frischen Backwerks notwendig ist. Sämtliche Inhaltsstoffe sind vegan, auf Wunsch glutenfrei und biozertifiziert. Die Biobauern, die das Getreide auf ihren Feldern säen und ernten, liefern die wertvollen Rohstoffe direkt und ohne Umwege an Brotliebling. Zusatzstoffe, wie in Backprodukten von Supermärkten üblich, zum Beispiel künstliche Aromastoffe, Konservierungsstoffe oder Malz, das das Brot dunkler färbt, sucht man bei Brotliebling vergeblich. An die 20 außergewöhnliche Brotmischungen sowie Brotaufstriche und -salze kann man über www.brotliebling.de bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Vom energiereichen Kraftprotz, ein Weizenmischbrot mit Haferflocken, Hanfsamen und Leinsamen, über den kernigen Kürbiskracher, ein Dinkelbrot mit Kürbiskernen, bis hin zum krossen Sonnenbrötchen mit Sonnenblumenkernen umfasst das Sortiment viele leckere Backsorten.

Hochwertige Lebensmittel in funktionalem und sicherem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...