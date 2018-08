Abbott Laboratories kurz vor der Kursexplosion!

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atAbbott Laboratories entwickelt und produziert weltweit Gesundheitspflegeprodukte.Die Aktie befindet sich sowohl langfristig als auch mittelfristig in einem Aufwärtstrend.Die Quartalszahlen am 17. Juli haben zu einem Gap nach oben geführt und die Marktteilnehmer haben positiv darauf reagiert. Der Support-Bereich von 63 USD konnte gehalten werden und die Umkehrkerze am 15. August wurde durch die zwei darauffolgenden grünen Kerzen bestätigt. Das macht das Papier interessant für Trades in die Long-Richtung.Chart vom 17.08.201864,69 USDWelche Einstiegsszenarien bietet uns das aktuelle Chart-Bild?Wenn man zu diesem Zeitpunkt einen Trade eingehen würde, wäre der Stopp auf Grund der zwei grünen Kerzen sehr weit entfernt. Optimal wäre es, wenn es zu einem Pullback bis zum 64 USD Bereich kommt. Somit könnte der Stopp bei ca. 63,50 USD gesetzt werden und es wäre genügend Platz bis zum nächsten Hoch von 65,90 USD vorhanden, so dass ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden wäre.Eine weitere mögliche Strategie wäre der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt mit nur einem Drittel der Positionsgröße und dem Aufbau der restlichen Position in der Korrektur. Diese Einstiegstaktik nennt sich „Skalieren der Position beim Aufbau“ und ist eine fortgeschrittene Technik, die einen sehr gut überlegten Plan zu dem jeweiligen Trade erfordert.Die nächsten Quartalszahlen werden erst Ende Oktober bekannt gegeben und bis dahin ist genügend Zeit vorhanden um gute Trades umsetzen zu können.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at