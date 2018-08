Berlin (ots) -



Mit dem Jubiläumsband "90 Jahre Micky Maus" leitet die Egmont Comic Collection (ECC) die Feierlichkeiten zu Mickys offiziellem Jubeltag am 18. November fulminant ein. Typisch für Micky Maus: Es scharen sich die Stars aus Funk und Fernsehen um ihn und gratulieren mit ganz persönlichen Glückwünschen im Jubiläumsband. Mit dabei sind die Ehrlich Brothers, Sascha Grammel, Andrea Kiewel, Hella von Sinnen und Gayle Tufts.



Wie es sich für Sympathieträger Micky gehört, verteilt er sogar selbst Geschenke: Von jedem verkauften Exemplar des Jubiläums-Bandes gehen 90 Cent an die "Stiftung Lesen".



Das ECC-Jubiläumsalbum "90 Jahre Micky Maus" zeigt mit acht Geschichten auf 176 Seiten einen Querschnitt aus Mickys Leben, ob als Robin Hood oder Micky Monstermaus. Übrigens: Das Cover wurde von dem niederländischen Disney-Zeichner Daan Jippes gezeichnet. Bis zum Maus-Geburtstag am 18. November erscheinen noch jede Menge Extras aus dem Hause Egmont Ehapa im Handel - also Augen auf!



Den Jubiläumsband "90 Jahre Micky Maus" der Egmont Comic Collection zum runden Geburtstag DER Comic-Ikone (176 S., EUR 25,00, ISBN 978-3-7704-3994-2) gibt es ab dem 06.09.2018 im Handel. Ebenfalls am 06.09. erscheinen die Bände "Micky Maus - Die Anthologie. Kleiner Held - Comic-Gigant" (ISBN 978-3-7704-4019-1) und "Enthologie Spezial 01 - Eine Maus für alle Fälle" (ISBN 978-3-7704-4017-7).



Disney-Zeichner Ulrich Schröder steht Ihnen gerne für Interviews zur Verfügung, v.a. auch während der Frankfurter Buchmesse vom 11.10. bis 14.10.2018.



