Wien (www.anleihencheck.de) - Die Nachricht des heutigen Tages dürfte das formale Ende des dritten Hilfsprogrammes für Griechenland sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die letzte Rate in Höhe von EUR 15 Mrd. habe der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) bereits Anfang August ausgezahlt. Damit seien im Rahmen des dritten Hilfsprogramms in Summe EUR 62 Mrd. nach Athen überwiesen worden. Insgesamt belaufe sich das Volumen an Krediten durch den ESM, andere EU-Länder und den IWF inzwischen auf EUR 274 Mrd. Ab heute müsse sich Griechenland neues Geld wieder über den Kapitalmarkt besorgen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Italien - Stichwort Spreadausweitung - könnte dies herausfordernder werden als sich die griechische Regierung dies vorstellt. Für einen möglichst glatten Übergang solle ein Kapitalpuffer in Höhe von EUR 24 Mrd. sorgen, der unter anderem mit den letzten Hilfszahlungen aufgebaut worden sei. Ab heute werde die EZB auch keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheit bei Repogeschäften akzeptieren. Griechische Banken müssten sich damit wieder über die Emergency Liquidity Assistance (ELA) Geld zu deutlich schlechteren Konditionen bei der griechischen Notenbank besorgen. ...

