Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Marktgeschehen in den vergangenen Handelstagen war dominiert von den Ereignissen in der Türkei, so die Experten von Union Investment.Über das vorletzte Wochenende hinweg habe sich die Lage noch einmal zugespitzt und die Türkische Lira habe weiter an Wert verloren. Im Verlauf der letzten Woche sei es zu einer Stabilisierung gekommen. Die Notenbank habe nicht wie erhofft die Leitzinsen angehoben und dafür heftige Kritik geerntet. Sie müsse sich weiterhin den Vorwurf gefallen lassen, nicht unabhängig zu agieren. Gänzlich untätig sei sie aber nicht gewesen. Sie habe das Volumen von Devisentauschgeschäften der türkischen Banken begrenzt. Viele türkische Banken hätten auf einen weiteren Verfall ihrer Währung gesetzt. Durch die Begrenzung seien sie nun aber gezwungen gewesen, die Lira wieder selbst zu kaufen. Kurzfristig habe der Abwertungsdruck auf die türkische Währung damit abgenommen. Gleichzeitig nehme man damit den türkischen Unternehmen aber auch die Möglichkeit, sich gegen Währungsschwankungen abzusichern. Viele Firmen seien in Hartwährungen (Euro und US-Dollar) verschuldet und würden nach einer Stabilisierung der Lira lechzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...