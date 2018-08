Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der moderaten Gegenbewegung am Donnerstag waren vor dem Hintergrund der Türkei-Krise Bundesanleihen in ihrer Funktion als sicherer Hafen zum Ende der Woche wieder stärker gefragt, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 10- und 5-jähriger Papiere hätten um jeweils einen Basispunkt auf 0,31% beziehungsweise -0,33% nachgegeben. Hingegen habe die 2-jährige Bundrendite bei -0,62% verharrt. Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten vermochten dem dortigen Rentenmarkt keine nachhaltigen Impulse zu versetzen, so die Analysten von Postbank Research. Am Abend hätten 10-jährige US-Treasuries kaum verändert zum Vortag mit 2,87% rentiert. (20.08.2018/alc/a/a) ...

