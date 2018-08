Die Aktie von Gazprom ist in den vergangenen Tagen in eine entscheidende Phase eingetreten. Der Wert hat nun die vielleicht letzte Chance, aus einem charttechnischen Dilemma noch einmal nach oben auszubrechen. Dabei waren die Notierungen in der zurückliegenden Woche um insgesamt 3 % nach unten marschiert. Das 2-Wochen-Ergebnis summiert sich nunmehr auf mehr als 4 % Abschlag. Damit ist auch das Ergebnis seit Jahresanfang negativ. Die Kurse bei 3,60 Euro sollten halten, sonst würde ein neues 6-Monats-Tief ... (Frank Holbaum)

