DAX kurz vor Totalabverkauf? US-Märkte weiter stark

Konzentration auf US-AktienSeit Jahresbeginn befindet sich der DAX im Minus und eine Besserung der allgemeinen Lage ist derzeit nach wie vor nicht in Sicht. Gerade wurden wichtige Böden nach unten verletzt und die Bären haben den Druck in der vorigen Woche wieder deutlich erhöht. Die Wall Street zeigt sich indes weiterhin bullisch und sämtliche US-Indizes liefern derzeit positive Signale. Die Konzentration für diese Woche geht somit klar in Richtung der US-Aktien.Worauf Sie aktuell achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at