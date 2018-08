Für einen echten Paukenschlag sorgte die Aktie von Facebook nach den vorgelegten Quartalszahlen Ende Juli. Die Aktie notierte zeitweise mehr als 20% im Minus und so verringerte sich die Marktkapitalisierung des Social-Media-Giganten innerhalb weniger Minuten um sagenhafte 119 Milliarden USD. Niemals zuvor in der Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes hatte eine einzige Firma mehr als 100 Milliarden an Marktwert an einem einzigen Tag verloren. Facebook hat somit die bisherigen Rekordhalter Intel (-90 Milliarden USD) und Microsoft (-80 Milliarden USD) die im September 2000 enorme Verluste erlitten, abgelöst. Wer diese Reaktion für überzogen hält, und mit einer Erholung des von Mark Zuckerberg geleiteten Unternehmen rechnet, kann mit einem Turbo Long auf...

