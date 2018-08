Südkoreaner dürfen über die Grenze reisen, um nach Jahrzehnten ihre Verwandten in Nordkorea wiederzusehen. Für viele ist es die letzte Chance.

Im Koreakrieg vor mehr als sechs Jahrzehnten getrennte Familien sehen ihre Angehörigen erstmals im nordkoreanischen Diamantengebirge wieder. Am Montag reiste eine Gruppe älterer Südkoreaner über die Grenze, um an dem dreitägigen Treffen teilzunehmen. Am Freitag soll eine weitere Gruppe aufbrechen. Für viele von ihnen ist es die einzige Chance, ihre Angehörigen vor dem Tod noch einmal zu sehen. Sie waren im Chaos des Krieges von 1950 bis 1953 getrennt worden.

Am Montagmorgen fuhren die ausgewählten Südkoreaner in Bussen zur Amtsstube der südkoreanischen Einwanderungsbehörde an der Grenze in Goseong. Mitarbeiter des Roten Kreuzes winkten ihnen zu. Einige Familienmitglieder saßen in Rollstühlen, andere waren auf Hilfe beim Laufen angewiesen.

Nach der Überprüfung ihrer Dokumente fuhren sie mit Bussen über die Grenze in Richtung Diamantengebirge, wo das ...

