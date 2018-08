marktEINBLICKE um 12: Wirecard mit dem nächsten Coup!

Endlich kann der DAX die gute Vorgaben aus Übersee nutzen. An der Wall Street bahnt sich ein positiver Wochenauftakt an, was dem DAX am heutigen Montagmittag Kursgewinne von mehr als 1 Prozent beschert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 12.343

MDAX +0,6% 26.527

TecDAX +1,5% 2.923

SDAX +0,6% 12.264

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.388

Die Topwerte im DAX sind Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) und thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). In der zweiten Reihe sorgt wieder einmal Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) für Furore. Ein positiver Analystenkommentar lässt die Aktie des Zahlungsabwicklers auf ein neues Rekordhoch schießen.

