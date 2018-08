Nirgendwo ist der Abstieg der Deutschen Bank so deutlich spürbar wie in den USA. Das Geschäft dort steht für den globalen Anspruch - und wird nun deutlich eingedampft.

Max blickt über den Hudson River, hinüber zur Südspitze Manhattans, wo die Wolkenkratzer der wichtigsten Banken in den Himmel ragen. Vor drei Jahren noch war er selbst Teil dieser Welt. Da war er Investmentbanker bei der "Deutschen", arbeitete in der Abteilung für Fusionen und Übernahmen, der Königsdisziplin des Kapitalmarktgeschäfts. Oft hatten er und seine Kollegen fünf Deals gleichzeitig in der Luft, es ging um Hunderte Millionen, um Milliarden, um Transaktionen, nach deren Abschluss ganze Branchen anders aussahen. "Es war eine verdammt intensive Zeit dort", sagt Max. "Ich habe es geliebt."

Die Zeit liegt noch gar nicht so weit zurück - und scheint doch unendlich lange her. Das starke US-Geschäft war für die Deutsche Bank stets Symbol des Anspruchs, in der Weltliga mitzuspielen. Nun hat es sich ins Gegenteil verkehrt.

Nirgendwo sonst ist der Absturz des Instituts so spürbar wie in New York, statt um Wachstum und den Angriff auf die etablierten US-Banken geht es um den Abbau Tausender Stellen. Und um die Frage, was nach allen Restrukturierungen übrig bleiben kann. In absehbarer Zeit wird sich der Bedeutungsverlust sogar physisch manifestieren: 2021 wird die Bank das 55-stöckige Hochhaus mit der repräsentativen Adresse 60 Wall Street verlassen und in ein kleineres Gebäude am Columbus Circle in der Nähe des Central Parks umziehen.

Als Bankchef Christian Sewing kürzlich verschärfte Sparpläne verkündete, nannte er keine konkreten Ziele für die USA. Da er aber vor allem Geschäfte wie den Aktienhandel eindampfen will, wird die Zahl der Stellen dort deutlich sinken. Und die bisher beschlossenen Schritte dürften kaum reichen. Denn große Investoren halten die US-Aktivitäten immer noch für deutlich überdimensioniert. "Eigentlich braucht die Deutsche Bank in den USA nur noch eine kleine Repräsentanz, der Rest kann weg", heißt es bei einem großen Anteilseigner. Ein weiterer Großaktionär empfiehlt, sich zumindest von "unnützen Aktivitäten" zu trennen, um das Geschäft "endlich profitabel" zu machen.

In der Bank heißt es, dass es derzeit keine Pläne für den Verkauf oder sonstige radikale Schritte gibt. Trotzdem gilt das US-Geschäft in der Führung als Großbaustelle. Wie es hier konkret weitergehen soll, dürfte sich im September zeigen. Dann, so berichten Insider, wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat noch mal grundlegend mit der Strategie des Instituts beschäftigen. Die bisherigen Ziele sollen nicht über den Haufen geworfen, aber angepasst werden. Ein weitgehender Ausstieg aus den USA gilt dabei als unwahrscheinlich. "Damit würde sich die Bank endgültig vom globalen Anspruch verabschieden", sagt ein früherer ranghoher Investmentbanker, der das Institut verlassen hat.

"Let's go global"

Genau der war das Ziel, als die Deutsche Bank vor ziemlich genau ...

