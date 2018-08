BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird am 21. September seinen türkischen Amtskollegen Berat Albayrak in Berlin treffen, um den eine Woche später stattfindenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland vorzubereiten. Das kündigte Scholz' Sprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

An dem Treffen sollen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und weitere türkische Minister teilnehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Erdogan hatten das Vorbereitungstreffen bei einem Telefonat vereinbart. Den Termin hatte die Bundesregierung aber noch offen gelassen.

Seibert betonte das "Interesse an guten Beziehungen zur Türkei", das die Bundesregierung wiederholt zum Ausdruck gebracht habe. Daran wolle man vor auch im Vorfeld des anstehenden Besuchs des türkischen Präsidenten arbeiten. Merkels Sprecher erteilte aber Forderungen nach deutschen Hilfen für Ankara eine Absage, wie sie SPD-Chefin Andrea Nahles erhoben hatte. "Die Frage ... deutscher Hilfen für die Türkei stellt sich für die Bundesregierung aktuell nicht", erklärte Seibert. "Das ist nicht unser Fokus und auch nicht der Fokus der Gespräche der Minister."

Hebestreit betonte, Nahles und Scholz hätten ebenso wie die gesamte Regierung ein Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei, und man müsse jetzt in den Gesprächen "klären, wie man dazu beitragen kann". Zudem wies er einen Bericht des Spiegel zurück, nach dem Scholz Albayrak bei einem Telefonat am vergangenen Donnerstag gedrängt haben soll, ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu akzeptieren. Hebestreit erklärte dazu, "dass der IWF in diesem Telefonat keine Rolle gespielt hat".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.