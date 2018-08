Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der bolivianische Drogenkrieg ist brutal und folgt seinen ganz eigenen Regeln. Am Mittwoch, 22. August 2018, 20.15 Uhr, beleuchtet Filmemacher Rusty Young in dem ZDFinfo-Dokumentarfilm "Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains" die harte Realität des Drogenhandels. Dabei begegnet er Auftragskillern, Drogenhändlern und ehemaligen Gefolgsleuten Pablo Escobars, aber auch den Polizisten, Soldaten und Geheiminformanten, die sie bekämpfen.



Den ersten Impuls für seine Recherchen erhielt Young, als er im bolivianischen La Paz das vermutlich ungewöhnlichste Gefängnis der Welt kennenlernte: Im San Pedro Prison müssen die Häftlinge ihren Platz in der Zelle kaufen. Um sich die Existenz in der Straf-Kommune zu finanzieren, übernehmen sie Jobs, betreiben Läden oder verkaufen Kokain, das hinter den Gefängnismauern hergestellt wird.



In seinem Film gibt Young ungewöhnliche Einblicke in die Anfänge des Kokainhandels, eines kriminellen Wirtschaftszweiges, der bis heute weltweit Milliardengewinne macht. So trifft Young Protagonisten, die sehr freimütig aus ihrem Leben erzählen. Darunter George Jung, dessen kriminelle Karriere im Hollywood-Film "Blow" mit Johnny Depp verfilmt wurde. In den 70er und 80er Jahren galt er als größter Kokainschmuggler der USA. Von exzessivem Playboy-Leben, Knast und Drogenkonsum gezeichnet, gibt er heute zu: "Das Geld war nur Mittel zum Zweck. Ich habe das Spiel geliebt, den Nervenkitzel. Ich war süchtig nach der Angst."



Carlos Toro war einst hochrangiges Mitglied des berüchtigten kolumbianischen Medellin-Kartells. Er reiste in Privatjets durch die Welt, um Handelsrouten zu sichern, schmierte Zöllner, Polizisten und Politiker. Doch nach einem Streit mit einem der Kartellbosse, schlug er sich auf die Gegenseite: 27 Jahre lang arbeitete Toro verdeckt für die DEA, die Anti-Drogen-Behörde des amerikanischen Justizministeriums. In dieser Zeit lieferte er Dutzende seiner ehemaligen Kollegen ans Messer.



ZDFinfo wiederholt den Dokumentarfilm "Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains" am Dienstag, 28. August 2018, 1.15 Uhr, sowie am Mittwoch, 12. September 2018, 6.30 Uhr.



http://zdfinfo.de



http://twitter.com/ZDFinfo



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFinfo



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wildlands



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121