Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte verzeichneten im Juli insgesamt Kursgewinne, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth-Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Gemessen am MSCI World Kursindex hätten sie auf Euro-Basis um 2,8% zugelegt. Die Aktienmärkte des Euroraums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Wertzuwachs in Höhe von 3,8% verbucht. Der britische Aktienmarkt habe gemessen am FTSE 100 Kursindex auf Euro-Basis einen Anstieg in Höhe von 0,8% verzeichnet. Der US-amerikanische Aktienmarkt habe gemessen am S&P 500-Kursindex auf Euro-Basis um 3,6% zugelegt. Der japanische Aktienmarkt habe den Monat gemessen am Nikkei 225-Kursindex auf Euro-Basis unverändert abgeschlossen. Nebenwerte hätten sich in allen Regionen allgemein schwächer als Standardwerte entwickelt. Die Aktienmärkte der Schwellenländer seien gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis um 1,5% angestiegen. ...

