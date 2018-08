Russland und der Iran kämpfen in Syrien gegen Rebellen und den IS. Jetzt wollen sie gemeinsam mit der Türkei über die Lage im Nahen Osten beraten.

Der Iran plant für Anfang September einen Syrien-Gipfel mit Russland und der Türkei. An dem Dreiergipfel in der Hauptstadt Teheran sollen die Präsidenten des Irans, Russlands und der Türkei teilnehmen, kündigte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag an. Das genaue Datum des Gipfels werde er in Kürze bekanntgeben. "Es wird ein wichtiges Gipfeltreffen", sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge - ohne jedoch weitere Details ...

