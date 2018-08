Laut den jüngsten Daten der CME Group ist das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Freitag um 6K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 184.403 Kontrakten lag auf der anderen Seite fiel das Volumen um fast 19K Kontrakte. USD/JPY: Tieferer Pullback scheint unwahrscheinlich Der USD/JPY hat seinen Abwärtstrend zuletzt wieder ...

