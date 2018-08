Eine defekte Lichtleiste bei den Modellen Tiguan und Touran kann zu einem Kurzschluss oder sogar zum Brand führen. In Deutschland sind über 52.000 Autos betroffen.

Volkswagen ruft weltweit knapp 700.000 Autos vom Typ Tiguan und Touran zurück - bundesweit sind es rund 52.500 Wagen. Grund des Rückrufs sei eine Lichtleiste am Panoramadach, in die Feuchtigkeit eindringen und zu einem Kurzschluss führen könne, sagte ein VW-Sprecher am Montag. Zuvor hatte das Portal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...