Russland hat zuletzt gute Kontakte mit den Taliban geknüpft. Jetzt lädt Russland die Islamisten zu einem Afghanistan-Gipfel ein.

Russland plant für Anfang September ein Treffen zum Afghanistan-Konflikt, zu dem auch die radikalislamischen Taliban eingeladen sind. Das sagte der russische Sondergesandte für Afghanistan, Samir Kabulow, am Montag der Agentur Interfax zufolge. Die Konferenz solle am 4. September in Moskau stattfinden und gehöre "zu den Bemühungen, einen Prozess ...

