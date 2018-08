Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC will die FinTech Group AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) weiter wachsen und ihren Umsatz auf 120 Mio. Euro und das EBITDA deutlich auf 40 Mio. Euro steigern. In der Folge heben die Analysten bei unverändert positivem Votum ihr Kursziel an.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 die Konzernstruktur verschlankt und die Geschäftsbereiche in den Segmenten Financial Services und Technologies neu geordnet. Der Umsatz sei auf Basis weiterhin steigender Kundenanzahlen dabei um 12,6 Prozent auf 107,01 Mio. Euro (GJ 2016: 95,02 Mio. Euro) geklettert. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechne die Gesellschaft laut GBC mit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik und plane, die Kundenanzahl sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich zu steigern.

Bei den Umsatz- und Ergebnisprognosen orientiere sich das Analystenteam an der Unternehmens-Guidance, erachte diese aber als etwas zu konservativ. Angesichts der nach Ansicht der Analysten guten Entwicklungschancen der kommenden Jahre solle FinTech eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von mindestens 18,6 Prozent erwirtschaften. Im Rahmen eines Residual-Einkommens-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert je Aktie von 41,70 Euro (zuvor: 35,00 Euro). Grund dafür sei die erstmalige Berücksichtigung der deutlich höheren 2019er Prognosen. Das Rating belässt GBC unverändert bei "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.08.2018, 13:45 Uhr)

