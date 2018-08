Wie ich dir berichtete, geht die C-Quadrat Investment AG (C-Quadrat) von der Börse. Um den Squeeze-Out jetzt voranzubringen, beschloss der Vorstand am vergangenen Freitag den Ausschluss der verbliebenen Streubesitzaktionäre (1,53 Prozent). Für die Anteilseigner sollen 60 Euro pro Aktie (aktuell: 63,50 Euro) herausspringen. C-Quadrat Chef Alexander (Schütz) will diesen Schritt in den nächsten zwei ...

