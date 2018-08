Die Fondssparte der Deutschen Bank hieß ursprünglich "DWS". Zwischenzeitlich wurde dann der Name "Deutsche Asset & Wealth Management" eingeführt, welcher dann in "Deutsche Asset Management" geändert wurde. Nun soll alles wieder "DWS" heißen.Anleger, die sich für einen Fonds der Deutsche-Bank-Tochter entschieden haben, sollten sich erneut auf eine andere Namensgebung einstellen. Der Fonds von Starmanager Klaus Kaldemorgen etwa ist nun wieder unter seinem ursprünglichen Namen "DWS Concept Kaldemorgen" (ISIN: LU0599946893) erhältlich. Im April 2016 wurde der Name zwischenzeitlich in "Deutsche Concept Kaldemorgen" geändert. Begründet wurde der Schritt damals damit, dass die Firmierung "Deutsche Asset Management" im internationalen Geschäft geläufiger sei. Betroffen waren mehrere Fonds und auch die ETF-Sparte Xtrackers.

