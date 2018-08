"2008 statteten wir unsere erste Maschinenzelle mit einem Knick-Arm-Roboter aus. Es war mehr eine Spielerei, denn wir wollten wissen und verstehen, was mit dieser Technologie im Bereich des Bauteillötens möglich ist", erinnert sich Matthias Fehrenbach, Geschäftsführer von Eutect. Aus der Spielerei ist mittlerweile Ernst geworden und dies sehr erfolgreich. Besonders deutlich wird dies an der IW1 S151 RO. Hierbei handelt es sich um eine Anlage mit einer Stellfläche von 1,5 x 1,3 m. Die Maschine ist mit Flux-, Vorheizmodulen und Miniwellen ausgestattet. Jede Baugruppe wird innerhalb der Maschine mit einem 6-Achsen-Roboter, der entweder auf dem Zellenboden oder an der Decke montiert ist, von Modul zu Modul transportiert.

Dank des 6-Achs-Roboters ergeben sich viele Möglichkeiten, innerhalb der Maschinenzelle zu arbeiten. Komplettiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...