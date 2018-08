Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie anlässlich des Brückeneinsturzes von Genua auf "Overweight" belassen. Der versicherte Schaden dürfte die Allianz rund 50 Millionen Euro kosten und ändere nichts an seiner positiven Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-20/14:05

ISIN: DE0008404005