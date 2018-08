München (ots) -



Drei Doppelfolgen über die beliebte Millionärsfamilie



- Die große Karibikreise beginnt - Ausstrahlung ab Montag, 20. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Selfmade-Millionäre Carmen und Robert Geiss haben fürwahr schon viel von der Welt gesehen - doch ihre Abenteuerlust ist weiterhin ungebrochen. Für ihre nächste Tour begeben sich die kölschen Jet Setter für mehrere Wochen in die Karibik. Mit der familieneigenen Yacht "Indigo Star" geht es von Miami, über Havanna weiter auf die Bahamas.



Die Geissens haben wieder Großes vor: Mit der "Indigo Star" soll es in die Karibik gehen. Doch auch eine Reise in die Ferne beginnt mit Planungen, die man am besten von zuhause aus vornimmt. Im heimischen Chalet in Valberg planen Carmen, Robert und die Kinder ihre Flucht vor der winterlichen Kälte. Neben dem Verschiffen ihrer Yacht muss auch noch das Engagement einer Lehrerin für Davina und Shania organisiert werden. Immerhin kehren die Jet Setter ihrer Heimat Europa gut zwei Monate den Rücken.



14 Tage später bricht die Familie auf. Erster Stop: Miami, Florida, von wo aus der langersehnte Karibikcruise starten soll. Mit im Gepäck: Carmens Patenkind Carmen II. und die neue Lehrerin für die Mädchen. Die Freude über Carmen ist groß, jene über die Lehrerin weniger. Aber auch an den schönsten Flecken der Erde muss Schule nun mal sein.



Doch bevor Familie Geiss in See sticht, müssen sie sich noch standesgemäß von ihren Freunden verabschieden: Eine lange Partynacht auf der "Indigo Star" bringt die Familie endgültig in Urlaubsstimmung.



Drei Doppelfolgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" ab Montag, 20. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



