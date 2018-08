Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Ausmaß notleidender Kredite im Euroraum ist deutlich größer als von der Bundesregierung kürzlich dargestellt. Nach Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) lagen alleine in den Bankbilanzen der vier größten Volkswirtschaften - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - Ende 2017 faule Kredite von 551 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte kürzlich in Beantwortung einer Kleinen Anfrage von 478 Milliarden gesprochen. Das ist ein knappes Drittel weniger.

Notleidende Kredite (NPL) sind eines der wichtigsten Hindernisse bei der Einführung einer gemeinsamen Bankeinlagensicherung (Edis).

EZB: Ende 2017 im Euroraum Kredite über 858 Milliarden Euro notleidend

Insgesamt haben die Banken des Euroraums laut EZB notleidende Kredite von 858 Milliarden Euro in den Büchern. Die Bundesregierung hatte bei der Beantwortung einer FDP-Anfrage in der vergangenen Woche von lediglich 721 Milliarden Euro gesprochen. Diese Zahl stammt von der European Banking Authority (EBA) und enthält nur die Buchkredite systemisch wichtiger Banken. Die EZB-Zahlen beinhalten dagegen die faulen Kredite aller Kreditinstitute inklusive Anleihen und nicht-bilanzieller Forderungen.

Die Bundesregierung hatte das Niveau der deutschen NPL mit 49,6 Milliarden Euro angegeben, das der französischen mit 135,5 Milliarden, Italiens mit 186,7 und Spaniens mit 106,2 Milliarden. Laut EZB sind es aber 72,1, 138,9 und 225,3 Milliarden Euro.

Für die Banken macht es durchaus einen Unterschied, ob sie 1 Milliarde mehr oder weniger an NPL in den Büchern haben, denn die EZB macht Druck, dass die Institute sie beschleunigt abbauen bzw. mit Rückstellungen decken. Die für neue NPL geltende Regel, nach der unbesicherte Kredite künftig nach spätestens zwei Jahren zu 100 Prozent mit Rückstellungen gedeckt sein müssen, soll "mittelfristig" auch für Bestands-NPL gelten.

EZB macht Banken künftig individuelle Vorgaben für NPL-Abbau

Was genau das bedeutet, ist nicht klar. Im Juli teilte die EZB mit, dass sie den Banken von nun an im laufenden Aufsichtsprozess (Srep) "Erwartungen" hinsichtlich des NPL-Abbaus übermitteln wird, die sich sowohl an der absoluten Höhe bei dem jeweiligen Institut als auch am Durchschnitt vergleichbarer Institute und an der individiuellen Gewinnsituation orientieren sollen.

Doch auch die oben genannten Zahlen sind noch nicht die ganze Wahrheit. Oft umgehen Banken eine Deklarierung eines Kredits als "notleidend", indem sie beispielsweise den Kredit umstrukturieren und die Zahlungsfrist verlängern, ehe jene 90 Tage ohne Zahlung abgelaufen sind, die aus einem Kredit einen notleidenden machen. Diese Praxis wird "Evergreening" genannt.

Die EZB weist in ihrer Statistik Kredite gesondert aus, bei denen die Banken Stundungen oder Tilgungsstreckungen zugestimmt haben. "Mit diesem Posten versucht die EZB, das Phänomen des Evergeening zu fassen", sagt Tobias Berg, Associate Professor für Finance an der Frankfurt School of Finance. Das Volumen solcher Kredite beziffert die EZB per Ende 2017 auf 191 Milliarden Euro.

Notleidende Kredite Deckungsquote Kredite mit Stundung/Streckung Mrd Euro % Mrd Euro IT 225,3 50,5 27,9 FR 138,9 50,6 15,2 ES 114,5 42,4 59,9 GR 103,7 46,7 17,2 DE 72,1 - * 16,9 NL 41,1 29,7 20,7** PT 37,0 49,5 8,2 IE 31,8 29,9 7,8 CY 20,9 46,4 3,3 AT 20,2 52,0 3,8 BE 20,0 42,5 3,1 SK 17,7 6,2 0,2 LU 4,5 35,6 1,2 FI 4,3 27,9 3,4 SI 2,8 60,7 0,4 LV 1,2 33,3 0,7 MT 0,9 33,3 0,4 LT 0,8 25,0 0,1 EE 0,4 25,0 0,2 EZ 858,1 190,6 - Quelle Daten: Europäische Zentralbank - Deckungsquote Quotient aus NPL und "accumulated impairment, accumulated changes in fair value due to credit risk and provisions" * DE weist kein accumulated impairment aus ** 2016

Auffällig an der Statistik ist das hohe Volumen des Evergreening in Spanien und in den Niederlanden. Silvio Andrae, Referent beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, hält die aktuellen NPL-Zahlen allerdings nur für bedingt vergleichbar: "Es gibt noch keine glasklare Definition von notleidend", sagte er. Gleiches gelte für Stundungen. Die Banken des Euroraum arbeiteten daran, ihre Praktiken bis 2020 anzugleichen.

Ein weiteres Problemfeld, auf das Vertreter südeuropäischer Länder gerne hinweisen, sind Bilanzposten, für die ein Marktpreis nur indirekt (Level 2) oder gar nicht (Level 3) ermittelt werden kann. "Das Volumen dieser Assets mag im Vergleich zu den NPL gering erscheinen, aber das Interesse der Bankenaufsicht an den Handelsoperationen einiger vor allem nordeuropäischer Banken könnte subtiler und stärker sein, als allgemein angenommen", heißt es in einem Kommentar von KPMG.

Die EZB beziffert das Volumen der alleine in Deutschland für Handelszwecke gehaltenen Derivate per Ende 2017 auf 498 Milliarden Euro.

