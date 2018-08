Wirtschaftswissenschaftler erwarten, dass der kurzfristige Wachstumsschub der republikanischen Steuersenkungen mit der Zeit nachlässt.

Die Umfrage der National Association for Business Economics (NABE) ergab, dass 91 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die aktuellen Zölle und die Androhung weiterer Maßnahmen "ungünstige Folgewirkungen" auf die US-Wirtschaft haben werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Ungefähr zwei Drittel erwarten negative Auswirkungen, wenn sich die USA aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada zurückziehen.

Im Gefolge der Ende 2017 eingeführten großen Steuersenkungen stieg der Anteil derjenigen Befragten, die die Fiskalpolitik als zu stimulierend bezeichneten, von 52 Prozent im Februar auf nunmehr 71 Prozent. Dies geht aus den Antworten von 251 Mitgliedern im Zeitraum 19. Juli bis 2. August hervor. Und 81 Prozent sagten, der Anteil des Bundesdefizits am Bruttoinlandsprodukt sollte gesenkt werden.

"Im Allgemeinen erwarten die Umfrageteilnehmer, dass das Defizit des Bundes als Prozentsatz der Wirtschaft längerfristig wächst. Acht von zehn Befragten geben an, dass die Fiskalpolitik ...

