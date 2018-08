Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach dem moderaten Jahresbeginn expandierte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2018 wieder recht kräftig, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Damit hielt die Hochkonjunkturphase in Deutschland an", schreiben die Bundesbank-Ökonominnen und Ökonomen im Monatsbericht August. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...